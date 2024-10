Alexandru Dobre, mesaj direct pentru Marius Şumudică după transferul la Rapid: "Sunt dispus să fac orice!" - Antena Sport

Alexandru Dobre, mesaj direct pentru Marius Şumudică după transferul la Rapid Alexandru Dobre, în timpul unui interviu pentru Rapid Alexandru Dobre a transmis un mesaj direct pentru Marius Şumudică, după transferul la Rapid. Mijlocaşul s-a declarat convins că „Şumi” îl va ajuta să revină la o formă bună. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid l-a prezentat oficial pe Alexandru Dobre, la o zi după eşecul cu Botoşani. Mijlocaşul a evoluat ultima dată la Famalicao, în Liga Portugal, competiţie care se vede live în AntenaPLAY. Alexandru Dobre, mesaj direct pentru Marius Şumudică după transferul la Rapid Alexandru Dobre abia aşteaptă să bifeze primul său meci în Liga 1, fiind de părere că transferul la Rapid îl va ajuta în carieră. Mijlocaşul susţine că giuleştenii vor depăşi perioada dificilă pe care traversează în prezent. Totodată, Alexandru Dobre a oferit declaraţii şi despre Marius Şumudică. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului său, fiind convins că îl va ajuta la Rapid. Dobre a amintit şi de perioada petrecută la Dijon, în Ligue 1. Acesta a transmis că a evoluat şi împotriva lui Kylian Mbappe, moment pe care nu-l va uita niciodată. Reclamă

„E un transfer important în cariera mea. Mă entuziasmează faptul că nu am jucat niciodată în Liga 1 şi Rapid mi-a dat această şansă. Nu o să-i dezamăgesc şi voi da tot ce am mai bun.

Am şansa să mă întorc la Rapid şi să le arăt cu adevărat cine sunt şi să le aduc multe bucurii clubului. Când am ajuns la Dijon, eram în prima ligă, am jucat cu Monaco, PSG, am jucat contra lui Mbappe. Am avut o experienţă foarte plăcută.

(N.r. Despre Marius Şumudică) Eu sunt sigur că este un antrenor foarte bun, care mă va pune din nou pe picioare, pentru că am o perioadă destul de lungă în care nu am jucat. Sunt dispus să fac tot ceea ce-mi stă-n putere să-l ascult, şi să fiu în echipă în cel mai scurt timp. La un club, concurenţa e cea mai importantă, dacă meriţi locul de titular, joci, dacă nu, nu.

Este un moment greu, dar e o chestiune de timp. Sunt sigur că vom da tot ce e mai bun pentru ca rezultatele bune să apară în cel mai scurt timp posibil şi să-i facem mândri pe suporterii noştri„, a declarat Alexandru Dobre, pentru canalul celor de la Rapid. Rapid l-a prezentat oficial pe Alex Dobre Rapid l-a prezentat oficial pe Alex Dobre! Giuleştenii au obţinut semnătura mijlocaşului de 26 de ani, care are şi două prezenţe în tricoul naţionalei mari a României. „Rapid a reușit să îl transfere pe Alexandru Dobre, un mijlocaș de bandă, cu două selecții pentru naționala României, din postura de jucător liber de contract. Alex a semnat un contract cu Rapid valabil până în vara anului 2026, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, urmând astfel să debuteze în Liga 1, acolo unde nu a jucat niciodată. În 2016, Dobre a evoluat pentru Rapid în ultimul meci amical înainte de faliment, intrând în partea a doua a meciului cu Domnești (4-1). După această experiență, Alex a preferat să meargă în Anglia, la Bournemouth, de unde a fost împrumutat la Bury, Rochdale, Yeovil Town și Wigan”, a transmis Rapid, pe site-ul oficial.

