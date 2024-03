FCU Craiova - Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Nicolo Napoli revine pe banca echipei lui Adrian Mititelu - Antena Sport

„Ne așteaptă o partidă foarte grea, e derby-ul Craiovei. Va fi un meci dificil și pentru noi, și pentru ei, dar sperăm ca băieții să facă un meci foarte bun.

(n.r – Cu ce v-a convins Adrian Mititelu să vă întorceţi a zecea oară?) Cu nimic. M-a sunat domnul Mititelu înainte de a ajunge aici, să-l ajut.

Am venit cu plăcere și sper că băieții vor face un meci foarte bun. Am fost de multe ori aici când am fost chemat și situația din clasament era dificilă. Eu sunt fericit că m-am întors aici. Sunt mulți fotbaliști cu care am lucrat. Sper că vom salva echipa de la retrogradare”, a declarat Nicolo Napoli, după revenirea la FCU Craiova.

Sediul clubului lui Adrian Mititelu, vandalizat cu o zi înainte de FCU Craiova – Universitatea Craiova

Sediul clubului lui Adrian Mititelu a fost vandalizat cu o zi înainte de FCU Craiova – Universitatea Craiova, meci ce se va disputa duminică, de la ora 20:45, LIVE TEXT pe as.ro.

În dimineaţa de sâmbătă, câţiva bărbaţi au aruncat cu o substanţă neagră pe sediul clubului, dar şi pe una dintre maşinile clubului, care era parcată în faţa intrării.

„În dimineaţa zilei de 09 martie a.c., în jurul orei 05.00, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe peretele exterior și pe ușa de acces în magazinul oficial al unui club sportiv din Craiova, persoane necunoscute au aruncat cu o substanță lichidă de culoare neagră.

În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale”, se arată în Comunicatul IPJ Dolj.