Alina Peșu e gata să arbitreze şi FCSB: "Nu am treabă cu declaraţiile domnului Becali! Pot să arbitrez oriunde" - Antena Sport

Alina Peșu e gata să arbitreze şi FCSB, chiar dacă Gigi Becali a avut mai multe derapaje la adresa femeilor – arbitru. Alina Peşu (35 de ani) este arbitră din categoria Elite şi are şanse uriaşe de a arbitra la Campionatul European de fotbal feminin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alina Peşu a spus că nu ar avea nimic împotrivă să arbitreze un meci al celor de la FCSB şi a spus că nu este deranjată de derapajele lui Gigi Becali.

Alina Peşu nu ar refuza să arbitreze echipa lui Gigi Becali

”Nu mă gândesc la echipa FCSB ca și când ar fi domnul Becali acolo și nu pot să arbitrez. Mi-e indiferent unde arbitrez, pot să arbitrez oriunde.

Nu am treabă cu declarațiile dumnealui. Nu are de ce (n.r.- s-o deranjeze declarațiile lui Gigi Becali). Aș vrea să am o atitudine pozitivă, să merg pe teren ca la orice alt meci, să-mi fac treaba cât mai bine, să nu aibă ce să spună după sfârșitul meciului. Este treaba dumnealui, poate-i place să vorbească despre acest lucru, nu mă deranjează„, a spus Alina Peşu la digisport.ro.

Gigi Becali, declaraţie reprobabilă la adresa Iulianei Demetrescu!

Gigi Becali făcea o declaraţie reprobabilă la adresa Iulianei Demetrescu în vara anului trecut. Declaraţia lui Gigi Becali a declanşat un protest din partea arbitrilor din Liga 1.