"Am făcut asta mai mult să îl sperii!" Louis Munteanu, dezlănţuit după Dinamo - CFR 1-1: "Nu mai 'pun botul' la tot ce se scrie" - Antena Sport

Louis Munteanu a avut un discurs vehement după Dinamo – CFR Cluj 1-1 şi a spus că nu a fost fault la faza din care a marcat golul egalizator. Louis Munteanu a mai spus că nu se gândeşte la un transfer în Bundesliga, acolo unde s-a speculat că este dorit de Suttugart.

Louis Munteanu a vorbit şi despre faptul că a cerut schimbare şi a dezvăluit că a avut o problemă la spate toată săptămâna.

„Un meci greu, cu un adversar dificil, mai ales acasă. Aşa a fost să fie, avem încă un meci la Galaţi. În prima fază, am crezut că l-am împins pe fundaş, mai mult să îl sperii. Nu a fost fault. Am avut toată săptămâna cu spatele, am simţit că mă înţeapă şi nu am mai stat pe teren. Ne-a spus ce să facem mai bine, am avut o repriză a doua mai bună, se putea şi mai bine decât atât. De ce să nu fiu concentrat? Nu e perioadă de transferuri, unde să plec? Eu sunt aici la CFR Cluj. Sunt aici de puţin timp, sunt aici să îmi fac treaba, nu mă gândesc momentan la transferuri. Nu mai pun botul la ce scrie presa. Vreau să fiu mai bun decât am fost anul trecut. O să vedem cu câte puncte intrăm în playoff şi vedem după aceea„, a spus Louis Munteanu la digisport.ro.

„Cred că am făcut o primă repriză slăbuţă. Cred că puteam câştiga meciul, am avut o ocazie mare în final de meci. Ca şi portar, încerci să faci tot posibilul ca să îţi ajuţi echipa. Pot să zic că prind mai multă încredere. Era mai bine dacă era încă un meci fără gol. Va fi un meci foarte greu, Oţelul e o adversară grea„, a spus şi Hindrich.

Dinamo a deschis scorul pe stadionul Arcul de Triumf în minutul 33, prin Josue Homawoo, care a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Milanov. În minutul 41 Cătălin Cîrjan a înscris pentru gazde, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.