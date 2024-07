"Am fost împins la autodistrugere, am fost trădat și rănit!" Săpunaru, mesaj cu subînţeles după ce a ajuns rezervă la Rapid - Antena Sport

Cristi Săpunaru a transmis un mesaj cu subînţeles pe reţelele de socializare, după ce a ajus rezervă la Rapid în mandatul lui Neil Lennon.

Săpunaru a postat un filmuleţ motivaţional pe reţelele de socializare, iar mesajul este un puternic. Postarea lui Săpunaru vine în contextul în care căpitanul Rapidului a devenit rezervă în acest sezon.

Săpunaru, mesaj cu subînţeles după ce a ajuns rezervă la Rapid

“De ce să îmi cer scuze pentru monstrul care am devenit? Ei niciodată nu și-au cerut scuze pentru că m-au adus în situația asta. Am fost împins la autodistrugere, am fost trădat și rănit.

Nu au recunoscut niciodată durerea pe care mi-au provocat-o. Am fost eu cel care am suferit și care a trebuit să-mi culeg bucățile pentru a mă reconstrui. Ei au ales asta și acum trebuie să sufere consecințele pentru monstrul pe care l-au creat. Este problema lor care trebuie rezolvată”, este mesajul din filmulețul motivațional publicat de Cristi Săpunaru, conform fanatik.ro.

Gestul făcut de Cristi Săpunaru, după ce a fost din nou rezervă la Rapid

Robert Niţă a dezvăluit gestul făcut de Cristi Săpunaru, după ce a fost din nou rezervă la Rapid. Fostul fotbalist a mărturisit că fundaşul central era extrem de afectat de faptul că nu mai prinde primul 11.