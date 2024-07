Gestul făcut de Cristi Săpunaru, după ce a fost din nou rezervă la Rapid! Ce s-a întâmplat la finalul meciului cu CFR Cluj - Antena Sport

„Am avut 4-5 ocazii, a fost dezamăgitor că am primit al doilea gol. Reacţia din repriza a doua a fost bună, echipa a avut ocazii. Nu cred că am fost norocoşi. Sunt dezamăgit că am făcut doar egal. Am arătat un spirit senzaţional. Trebuia să obţinem toate cele trei puncte.

Trebuie să blocăm centrările mai bine. Este ceva ce trebuie să îmbunătăţim. Mulţi dintre jucători s-au ridicat la un nivel foarte bun. Am creat ocazii mari. Sunt încântat de evoluţie, dar dezamăgit de rezultat.

A fost uimitoare atmosfera pe stadion. A fost 0-1, 1-2 şi suporterii ne-au încurajat. Mă gândesc la următorul joc şi la prima victorie. Sper ca săptămâna viitoare să mai vină jucători. Portarul de la Celtic e un portar foarte bun, să sperăm că va veni zilele următoare. Aioani e foarte bun, dar are nevoie de concurenţă. E foarte devreme în sezon, dar credem că putem face o echipă bună. Avem nevoie de întăriri.

Ignat a fost senzaţional. Este un lucru foarte bun pentru club că are un jucător tânăr de o asemenea calitate”, a declarat Neil Lennon, la digisport.ro.