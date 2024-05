Florin Prunea s-a prăbuşit emoţional după dezastrul de la Dinamo: "E teribil! Inadmisibil!" - Antena Sport

Florin Prunea s-a prăbuşit emoţional după dezastrul de la Dinamo. Echipa lui Kopic a remiza cu Universitatea Cluj şi a ajuns la mâna rezultatelor în lupta pentru evitarea retrogradării.

Florin Prunea e de părere că Dinamo are un lot extrem de slab şi că nu este întâmplător că echipa lui Kopic a primit foarte multe goluri după minutul 90.

Florin Prunea s-a prăbuşit emoţional după dezastrul de la Dinamo

”Dinamo are una dintre cele mai slabe bănci din Liga 1. Banca e teribil de slabă. Dacă Dinamo avea un atacant pe bancă, altul era rezultatul. E inadmisibil să nu am o soluție pe bancă. Sunt niște greșeli inimaginabile să am o asemenea bancă atunci când e război și e focul cât casa.