"Am simţit din primele minute că nu avem şanse" Mirel Rădoi nu s-a ferit de cuvinte după CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-0: "Am jucat baschet şi hochei" - Antena Sport

Dacă noi în două partide nu am reuşit să marcăm gol CFR-ului, înseamnă că merită victoria şi în această seară.

(n.r: Cum vă explicaţi al doilea gol primit la lovitura liberă?) Nu sunt prea multe lucruri de explicat. Primul gol, la fel, o schimbare de direcţie. Nu am reuşit să îi blocăm. Lucrurile sunt simple din punctul meu de vedere în seara asta. Am simţit din primele minute că nu avem mari şanse. Am jucat şi eu baschet şi hochei ceva ani.

„Era chestiune de timp până când cineva lua roşu”

(n.r: Supărat pe Safira că a luat roşu?) Nu neapărat supărat, era chestiune de timp până când cineva lua roşu.

Nu am vorbit de titlu, eu iau fiecare partidă în parte. Îmi văd de următorul meci. După primele 6 etape, vedem după aceea. Nu vreau să mă uit la final, că dacă mă uit la final s-ar putea să terminăm de unde am preluat echipa, de pe locul 5, la două puncte de play-out.