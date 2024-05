Andrea Compagno a văzut lista atacanților doriți de Gigi Becali și a reacționat imediat. A spus cine l-ar putea înlocui la FCSB - Antena Sport

„Ar fi super, dar nu știu cum funcționează. Am scris foștilor colegi, antrenori, doctori. Sunt foarte fericit, cred că după noiembrie-decembrie am înțeles că o să fim campioni pentru că acest an nu era concurență. Era la nivelul superior, și anul trecut eram foarte buni, dar era o echipă mai bună ca noi, cu un fotbal foarte bun, Farul, dar anul acesta nu cred că a putut să se bată cu FCSB. A dominat din primul minut până în ultimul. Sunt fericit pentru suporteri și pentru tot orașul.

Eu sunt în China acum, băieții au făcut totul. Această schimbare pentru mine era obligatorie pentru că toată lumea știe cum a mers situația.

A fost un an și jumătate foarte bun pentru mine, era foarte important să schimb pentru că persoana cea mai importantă din clubul FCSB nu mă plăcea pe mine și am zis că nu rămân acolo degeaba, mai bine să schimb”, a declarat Andrea Compagno, potrivit sport.ro.