„De ce să fiu demis?” Andrea Mandorlini şi-a ieşit din minţi după înfrângerea cu Sepsi: "Cine spune că sunt rezultate proaste?" - Antena Sport

Reclamă

„Este greu de explicat, e greu de vorbit după acest meci. Am avut şansa de a face 2-0. Am suferit puţin, am condus cu 1-0, dar am făcut două greşeli şi am pierdut. Trebuie să ne îmbunătăţim compartimentul ofensiv pentru că golurile noastre sunt marcate de mijlocaşii centrali.

Am făcut multe greşeli în atac când puteam face 2-0. Consider că sunt un antrenor inteligent. De ce să fiu demis? Cine spune că rezultatele au fost proaste? Tu? Acum suntem foarte dezamăgiţi de acest rezultat, dar contează foarte mult următorul meci cu U Cluj”, a spus Andrea Mandorlini, pentru orangesport.ro.

Reclamă

Mario Camora s-a prăbuşit emoţional după Sepsi – CFR Cluj 2-1

Mario Camora s-a prăbuşit emoţional după Sepsi – CFR Cluj 2-1. Camora spune că nu mai înţelege nimic din ceea ce se întâmplă la echipa sa. CFR Cluj a fost învinsă de Sepsi şi a rămas la 8 puncte în spatele celor de la FCSB. La finalul partidei, Mario Camora cu greu şi-a putut găsi cuvinte, însă a folosit cuvinte dure despre situaţia echipei.

„Nu știu ce să zic. Am avut 3-4 șanse să facem 2-0, meciul ar fi fost gata. Am luat gol, echipa a căzut din punct de vedere psihic. A fost un moment greu pentru noi. Rezultate atât de slabe nu am mai avut niciodată. Cred că nici în somn nu am prins aşa ceva. Distanţa e mare, sper să recuperăm până la final. Dar trebuie să facem mai mult, să dăm mai multe goluri. Plecăm din nou cu o înfrângere, dar aşa nu se mai poate. Nici nu mai ştiu de ce să vă spun, sunt foarte supărat. Nimic nu mai merge„, a spus Mario Camora la digisport.ro.

La rândul său, Panagiotis Tachtsidis a spus că este greu să se gândească la titlu în această situaţie.

Reclamă

„Este o problemă, este destul de departe titlul. Nu cred că va fi simplu pentru nimeni pentru că echipe importante pierd puncte cu echipe mici. Putem fi supăraţi că nu am înscris al doilea gol ca să câştigăm. Primim prea uşor goluiri. Nu putem să ne prezentăm aşa dacă vrem să ne luptăm pentru titlu. Multe echipe mici fac surprize, dar acum campionatul e mai echilibrat. Vedem ce se va întâmpla, dacă ei au 8 puncte„, a spus Panagiotis Tachtsidis la digisport.ro.