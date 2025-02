Andrei Gheorghiţă, discurs vehement după debutul la FCSB: "Nu mi-am ales să cresc în Giuleşti. Acum sunt la FCSB! Campioana nu se refuză" - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă a avut un discurs vehement după debutul la FCSB. Crescut în Giuleşti, Gheorghiţă a spus că nu şi-a ales el locul unde să crească. Mai mult, acesta a spus că nu a putut să refuze campioana României, deşi s-a spus că a fost dorit şi de Rapid.

Andrei Gheorghiţă a jucat o repriză în partida câştigată de FCSB cu Sepsi şi a avut o prestaţie apreciată.

Andrei Gheorghiţă, discurs vehement după debutul la FCSB

„Mă bucur pentru acest debut. Să joc pentru campioana României este o plăcere, un vis al oricărui fotbalist. M-am primit excepţional, colegii sunt senzaţionali. După meicul cu Craiova eram în drum spre Iaşi şi nici nu am stat pe gânduri. Campioana nu se refuză. M-am gândit pentru că şi acum un an şi jumătate în Liga 3 şi am semnat direct în Liga 1. Acum e un alt salt din coada clasamentului până în vârful clasamentului.

E un club uriaş, am avut emoţii, dar când a început meciul m-am debarasat de ele. Obiectivul meu este un alt salt. Te impresionează totul la un asemenea club. Am spus ce am spus, acolo am stat, nu mi-am ales să stau acolo. Când eram mic, jucam fotbal cu ceilalţi şi am început să merg pe stadion şi să ţin cu echipa de acolo. Acum sunt şi joc la FCSB„, a spus Andrei Gheorghiţă la digisport.ro.

Andrei Gheorghiță, spectacol la debutul pentru FCSB

Andrei Gheorghiță a făcut spectacol în prima repriză a meciului cu Sepsi. Acesta a debutat la FCSB în cadrul partidei din etapa cu numărul 26 a sezonului de Liga 1. Jucătorul transferat de Gigi Becali de la Poli Iași a fost titularizat la partida cu Sepsi. Acesta a provocat o fază excelentă în minutul 15, care a dus la al doilea gol marcat de Daniel Bîrligea.