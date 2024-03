Andrei Nicolescu a rupt tăcerea şi a anunţat cum l-a descoperit pe Zeljko Kopic: "Am avut trei surse" - Antena Sport

Reclamă

„După primele două etape toată lumea a sărit pe mine (n.r. pentru aducerea lui Zeljko Kopic). Mi s-a reproșat de unde l-am „pescuit”. Am avut din trei surse propunerea pentru el: un impresar, un apropiat al clubului și un sponsor. Am început să ne uităm pe opțiuni și am avut o discuție, l-am sunat și de acolo s-au legat lucrurile, nu-l cunoșteam înainte.

Cred că nu am realizat mare lucru deocamdată, am redat speranța și demnitatea, dar drumul este încă greu și trebuie să fim foarte atenți, să continuăm să exprimăm același joc. Are un bun simț pe care rar l-am văzut în România (n.r. Kopic). Chiar își dorește să realizeze ceva notabil aici”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Reclamă

S-a stabilit programul primei etape din play-off / play-out

S-a stabilit programul primei etape din play-off / play-out. Oficialii LPF au anunţat când se vor disputa meciurile „de foc” FCSB – Sepsi, Rapid – Farul şi Hermannstadt – Dinamo.

Startul se dă vineri, atunci când U Cluj dă piept cu ultima clasată din play-out, FC Botoşani. După, Rapid are derby în Giuleşti cu Farul lui Gică Hagi.

Sâmbătă va avea loc derby-ul dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova. FCSB joacă duminică pe Arena Naţionaţională şi vrea să facă uitată umilinţa cu Rapid.

Reclamă 4 / 0/3

Programul partidelor care se vor disputa în acest week-end, în prima etapă din play-off şi play-out în Superliga: Vineri, 15 martie Ora 17.30 Universitatea Cluj – FC Botoşani

Ora 20.30 FC Rapid 1923 – Farul Constanţa Sâmbătă, 16 martie Ora 17.00 Oţelul Galaţi – Politehnica Iaşi

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Craiova Duminică, 17 martie Ora 18.45 FC Hermannstadt – Dinamo Bucureşti

Ora 21.00 FCSB – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Luni, 18 martie Ora 17.30 UTA Arad – FC Voluntari

Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – FC U Craiova 1948

Ce va face Simona Halep la turneul de la Miami? Va pierde în primul tur Se va opri în turul 2 Se va opri în turul 3 Se va opri în optimi Se va opri în sferturi Se va opri în semifinale Va juca finala Va câştiga turneul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...