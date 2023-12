Antrenorul care a fost aproape să semneze cu FCSB a rupt tăcerea despre negocierile cu echipa lui Gigi Becali: "S-a opus MM" - Antena Sport

Dan Alexa a fost aproape să semneze cu FCSB

El a vorbit despre discuţiile pe care le-a avut atunci cu echipa patronată de Gigi Becali

Antrenorul care a fost aproape să semneze cu FCSB, Dan Alexa, a rupt tăcerea despre negocierile cu echipa lui Gigi Becali. Din informaţiile pe care le are, Mihai Stoica s-ar fi opus numirii sale.

Cel cunoscut drept „Chirurgul”, din perioada în care era jucător şi nu se ferea de contactele dure, spune că nu îi poartă pică lui Mihai Stoica. Dan Alexa este în prezent liber de contract, după ce s-a despărţit de FC Botoşani.

„Nu am avut contractul pe masă. E prea mult spus. Am avut discuții foarte serioase, chiar m-am gândit să accept. Mie mi-a plăcut ce am discutat. Am vorbit, dânsul a vrut să mă cunoască, am discutat foarte mult, i-a plăcut foarte mult de mine. În acel moment, din ce am înțeles, s-a opus MM Stoica.