Anunţul lui Andrei Nicolescu despre transferurile pe care le va face Dinamo în această iarnă: "Sunt jucători foarte, foarte buni" - Antena Sport

Despre posibilele transferuri ale lui Ronaldo Deaconu şi Ionuţ Nedelcearu, administratorul special al lui Dinamo a evitat să vorbească.

”(n.r. despre Ronaldo Deaconu și Ionuț Nedelcearu) Vă dați seama că nu o să pot să vă confirm sau să vă infirm nimic. Noi încercăm, în momentul în care am rezolvat unul dintre primele transferuri, să venim oficial în fața dumneavoastră cu această informație”, a mai spus Andrei Nicolescu pentru sursa citată.

Dinamo, Timişoara şi Iaşi vor avea stadioane noi! Vestea uriaşă pe care au primit-o „câinii” înainte de sărbătorile de iarnă!

Dinamo, Timişoara şi Iaşi vor avea stadioane noi! Miercuri, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea celor trei noi arene.

Potrivit sursei citate, acesta este ultimul pas înainte ca Guvernul României să emită Hotărârea de Guvern pentru finanțarea construcțiilor.

La şedinţa de astăzi de la Ministerul Dezvoltării au fost prezenţi, printre alţii, preşedintele lui CS Dinamo, Ionuţ Popa, şi preşedintele onorific al clubului, Ionuţ Lupescu, dar şi primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica.

Florin Andone, noua țintă incredibilă a lui Dinamo! „Câinii” încearcă să dea o lovitură colosală pe piața transferurilor Florin Andone este noua țintă incredibilă a lui Dinamo. Atacantul convocat în trecut la echipa națională a României ar putea ajunge în această perioadă de transferuri în lotul echipei din Ștefan cel Mare. Jucătorul de 30 de ani, legitimat în prezent la Eldense, în La Liga 2, ar putea juca în premieră în Liga 1. Acesta a fost aproape de o mutare la Rapid, în această vară, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri, chiar dacă Andone și-a dorit să se transfere în Giulești. Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Florin Andone se află pe lista de transferuri a celor de la Dinamo, pentru perioada de mercato din iarnă. Acesta dorește să fie în lotul lui Edi Iordănescu, pentru EURO 2024, și astfel ia în calcul această mutare, chiar dacă trupa din Ștefan cel Mare se luptă pentru a se salva de la retrogradare. Tot sursa citată anterior anunță faptul că mutarea la Rapid, din această vară, a picat din cauza soției lui Florin Andone. Aceasta nu a dorit, la momentul respectiv, să se mute din Spania, pentru a veni în România. Ionuţ Nedelcearu nu ar refuza o revenire la Dinamo Ionuţ Nedelcearu e pregătit de o revenire la Dinamo, după perioada de coşmar prin care trece la Palermo, în Serie B, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Nedelcearu a jucat doar 17 minute în această stagiune, pe 26 septembrie, într-un duel cu Venezia, pierdut de sicilieni cu 1-3. Dinamo ar fi interesată de un împrumut al fundaşului cotat la 1.5 milioane de euro. Reclamă

„Trec printr-o perioadă grea, o situație cu care nu m-am mai confruntat niciodată după ce am plecat din România. Vreau să joc, muncesc în continuare ca să fiu pregătit să intru în orice moment la nevoie, dar e foarte dificil din punct de vedere mental.

Am avut o discuție cu conducerea și la începutul sezonului, când au mai venit doi fundași centrali. Dar ce contează acum e doar că nu sunt folosit, iar asta m-a costat deja pierderea naționalei. Nu am mai fost la ultimele acțiuni și normal că există o frustrare fiindcă am ratat partea finală, decisivă, a campaniei. Dar n-am ce să fac, era firesc să nu mai fiu chemat dacă n-am mai evoluat la club.

(n.r. – e Dinamo o variantă?) Nu pot spune nici da, nici nu. Palermo mai are de disputat două meciuri până la finalul anului și apoi vom vedea ce e de făcut. Sigur, Dinamo rămâne echipa mea de suflet, va fi oricând o opțiune, dar deocamdată nu e momentul deciziilor. Sincer, nu mă gândesc încă la nicio ofertă”, a spus Nedelcearu, citat de sursa menționată anterior.