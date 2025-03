"Are momente când se crede Messi!" Cine este Drilon Hazrollaj, cel mai nou transfer al Rapidului! Portretul fotbalistului din Kosovo - Antena Sport

Rapid a anunţat încă din luna martie primul transfer al verii. Chiar dacă play-off-ul abia a început şi giuleştenii au remizat în prima etapă, contra campioanei en-titre, FCSB, scor 3-3, Marius Şumudică a declarat că echipa sa va lupta pentru titlul din sezonul următor.

Giuleştenii nu au stat degeaba şi au început să se întărească deja. Drilon Hazrollaj se va alătura lotului condus de Marius Şumudică în vară, devenind primul transfer pentru titlul din Liga 1. Venirea jucătorului de 21 de ani a fost confirmată şi de Viorel Moldovan, preşedintele clubului.

Drilon Hazrollaj va veni la Rapid în vară

Drilon Hazrollaj are referinţe foarte bune, iar giuleştenii speră ca acesta să devină noul Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului.

Presa din Kosovo i-a făcut portretul jucătorului care va ajunge la Rapid în vară. Principala sa calitate este simţul porţii, în condiţiile în care nu are eca mai bună viteză în bandă:

„Intră tot timpul cu mingea în centru și provoacă pagube adversarului cu un picior stâng foarte bun, driblează bine, însă nu are cea mai bună viteză pentru un jucător care evoluează în bandă. Are un caracter puternic și, ca orice tânăr, are momente când se crede Messi, adică el e cel mai bun.