"Așa a fost directiva!" Dragoș Grigore a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la Rapid! Fundașul a dat toate cărțile pe față - Antena Sport

Dragoș Grigore a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la Rapid! Dragoș Grigore / Profimedia Dragoș Grigore a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la Rapid! Fostul fundaș al echipei din Giulești, care a ajuns între timp la Gloria Buzău, a dat toate cărțile pe față. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Grigore a fost legitimat la Rapid în perioada iulie 2021 – iulie 2024. În ultimul sezon, fundașul nu a intrat în planurile primei echipe, astfel că la finalul acestuia a plecat de la clubul condus de Dan Șucu și Victor Angelescu. Dragoș Grigore a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la Rapid! Acum, Dragoș Grigore a spus că nu a mai jucat la Rapid din cauza unui ordin al conducerii. Practic, potrivit fundașului, staff-ul a primit o „directivă”, în care se spunea că acesta nu va mai juca. Grigore a mai spus faptul că nu s-a revoltat din cauza acestei decizii, chiar dacă în opinia sa nu a fost una corectă. „A fost o perioadă cu rele și cu bune. N-am apucat să joc foarte mult în ultimul an, dar în primii doi n-a fost nicio problemă. În ultimul sezon n-am jucat pentru că așa a fost directiva. I s-a impus staff-ului să nu mai joc și n-am avut ce să fac. A trebuit să mă pregătesc și să-mi văd de treaba mea. Reclamă

Reclamă 4

N-am fost niciodată adeptul jucătorilor care se răzvrătesc și caută tot timpul scandal și încearcă să strice grupul. Am stat, m-am pregătit și mi-am așteptat rândul. Cu toate că n-a fost judecată corect, din punctul meu de vedere, dar mergem mai departe. Importante sunt prezentul și viitorul”, a spus Dragoș Grigore, potrivit iamsport.ro.

În cariera sa, Dragoș Grigore a mai fost legitimat la: FC Vaslui, FCM Huși, CFR Timișoara, Dinamo, Toulouse, Al-Saiilya și Ludogoreț. În momentul de față, așa cum a fost menționat anterior, evoluează la Gloria Buzău și este cotat la suma de 50.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Reacţia lui Marius Şumudică, după ce fanii Rapidului l-au cerut în locul lui Neil Lennon

A apărut reacţia lui Marius Şumudică, după ce fanii Rapidului l-au cerut în locul lui Neil Lennon. Antrenorul în vârstă de 53 de ani a văzut din tribună meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-2, din etapa a 4-a a Ligii 1.

Reclamă

După fluierul final, ultraşii Rapidului s-au descătuşat şi au strigat: „Demisia, demisia!”. Aceştia i-au scandat şi numele lui Marius Şumudică. „Şumi” a fost uluit de ceea ce a văzut pe teren şi nu îşi explică tactica lui Lennon. Sepsi a avut 73% posesie în Giuleşti. „Ştii de ce m-am dus la meci? Nu am mai fost de foarte mult timp, toată lumea spune că bag băţul prin gard. Am crezut că vom câştiga… era ziua soţiei mele, eram la restaurant. Fiul meu mi-a zis că se duce la meci şi i-am zis că vin şi eu, poate port noroc. Cuvintele sunt de prisos. Orice om când aproape un stadion întreg îţi strigă numele… sunt momente care le trăieşti, de când am intrat pe stadion şi până am plecat am făcut sute de poze. Cu astea rămâi, că ai lăsat ceva în urmă. Nu mă aşteptam, e prima oară să şi fiu în tribună (n.r. când i se scandează numele). A fost la unison, şi la tribuna 1. Acum că au strigat 90% şi 10% poate m-au huiduit. Pentru mine e de ajuns dacă din 100 de rapidişti mă iubeşte unul. Probabil ar trebui să întrerupem contractul. Dacă eu vin aici şi spun ceva de orice echipă, se interpretează. M-am simţit atacat. În momentul de faţă nu este un moment prielnic pentru un antrenor ca să îşi facă activitatea. Eu nu ţin minte nici cu Hamburg sau Herta Berlin, să vină în Giuleşti şi să aibă 73% posesie. Nici cu Miţă Iosif! Practic Sepsi a pierdut jucători şi tu ai adus jucători.

Mie mi se pare că jucătorii Rapidului nu sunt ok din punct de vedere fizic. Tu ştii cine a jucat ieri mijlocaş central? Al patrulea fundaş central, Iacob. Am trăit 20 de ani în fotbal şi sunt un bou. Nu am înţeles nimic din fotbalul ăsta. Joci cu 3 fundaşi centrali… joc cu Iacob în faţa apărării centrale, el are repere să stea jumătate întors? În momentul de faţă este un sistem pe care nu ştiu să îl interpreteze. Rapid nu are jucători de a juca sistemul 3-5-2”, a declarat Marius Şumudică la fanatik.ro.