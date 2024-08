Reacţia lui Marius Şumudică, după ce fanii Rapidului l-au cerut în locul lui Neil Lennon: "Lumea spune că bag băţul prin gard!" - Antena Sport

Mie mi se pare că jucătorii Rapidului nu sunt ok din punct de vedere fizic. Tu ştii cine a jucat ieri mijlocaş central? Al patrulea fundaş central, Iacob. Am trăit 20 de ani în fotbal şi sunt un bou. Nu am înţeles nimic din fotbalul ăsta. Joci cu 3 fundaşi centrali… joc cu Iacob în faţa apărării centrale, el are repere să stea jumătate întors? În momentul de faţă este un sistem pe care nu ştiu să îl interpreteze. Rapid nu are jucători de a juca sistemul 3-5-2„, a declarat Marius Şumudică la fanatik.ro.

Claudiu Petrila, devastat după Rapid – Sepsi 2-2

Rapid a primit gol încă din secunda 42. Chiar dacă a reuşit să întoarcă scorul, Sepsi a plecat cu un punct din Giuleşti după reuşita lui Debeljuh. Claudiu Petrila a fost devastat la finalul meciului.

„Nu ştiu ce să vă zic, nu jucăm nimic. Nu am legat trei pase tot meciul, ne-au călcat în picioare. Poate omul meciului am fost anunţat pentru că am alergat cel mai mult… nu ştiu cum am ieşit din pasa asta proastă, dar trebuie să o facem.

Nu mai putem cere timp pentru că etapele trec, nu mai putem bate pe nimeni nici în Giuleşti. Nu pot eu să-mi dau cu părerea, vom vedea la analiză dacă vom merge pe acelaşi sistem. Secunzii cred că au fost pregătiţi. Cu siguranţă ne-a lipsit Neal Lennon.

Momentan poate e un blocaj psihic. Titlu… să prindem play-off-ul. La felul în care jucăm…„, a declarat Claudiu Petrila la digisport.ro.