Atacantul dat afară de Gigi Becali rupe tăcerea! Mesaj direct pentru milionar după ce a plecat din România: "M-a ajutat foarte mult în viaţă" - Antena Sport

Gigi Becali a insistat pentru Daniel Popa şi l-a adus, la începutul sezonului, la FCSB. Atacantul nu a rezistat însă prea mult la campioană. În iarnă a fost îndepărtat de la echipă şi a ajuns în liga secundă din Turcia. Acum, Popa vorbeşte despre perioada petrecută la FCSB. Nu vrea să îi reproşeze nimic latifundiarului din Pipera. Este chiar recunoscător că a putut să joace la echipa campioană.

Mai mult, Daniel Popa spune că nu a fost criticat atât de mult de Gigi Becali. Spune că rămâne cu amintirile frumoase din perioada petrecută la FCSB.

Daniel Popa, mesaj direct pentru Gigi Becali

Daniel Popa a ajuns în liga a doua din Turcia, dar nu uită perioada scurtă petrecută sub comanda lui Elias Charalambous. „Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună. Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.

Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe. Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine”, a declarat Daniel Popa, conform primasport.ro.

FCSB e în mare formă, în Liga 1. Înaintea meciului cu Rapid, campioana e pe primul loc. Are un punct avans faţă de locul secund, ocupat de U Cluj şi două puncte peste cei de la CFR Cluj. Derby-ul Rapid-FCSB e duminică, de la ora 20.00, pe Arena Naţională.