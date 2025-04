Bogdan Stelea a analizat lupta pentru titlu înainte de Universitatea Craiova - FCSB! Ce a spus despre CFR - Antena Sport

(n.r. Dacă FCSB ar câștiga cu Craiova și CFR, ar fi gata lupta?) Nu ai de unde să știi, se mai pot întâmpla lucruri.

(n.r. Cum vezi CFR-ul în acest moment?) E una dintre favoritele la titlu, tocmai pentru că au jucători cu experiență și un antrenor care a câștigat titluri. Știe exact ce să transmită și cum să se comporte în momentele importante, atunci când meciurile contează cu advevărat. Din punctul meu de vedere, e una dintre candidatele serioase„, a spus Bogdan Stelea, în cadrul unui eveniment.

Mihai Rotaru acuzaţii dure după CFR – Universitatea Craiova!

Mihai Rotaru intervine în scandalul momentului. După acuzaţiile dure ale lui Sorin Cârţu la adresa arbitrajelor, a venit rândul patronului să atace. Rotaru spune că echipa sa a fost clar dezavantajată la meciul CFR Cluj-Universitatea Craiova 2-0. Jucătorii lui Mirel Rădoi ar fi fost intimidaţi de jocul agresiv al gazdelor.

Mai mult, Mihai Rotaru spune că arbitrul le-a permis gazdelor jocul agresiv şi a venit cu exemple concrete. Spune că ardelenii au fost agresivi încă din startul disputei.

declaraţiile lui Sorin Cârţu. Preşedintele de onoare al oltenilor a contestat arbitrajele, dar a fost reclamat de CCA la Comisia de Disciplină. În schimb, Rotaru susţine că echipa sa a fost neîndreptățită.

„Nu este în regulă să plece de la Comisia de Arbitri. Nu cunosc declarațiile domnului Cârțu. Credeam că vă referiți la mine, că am și eu un proces. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am discutat cu avocații. Am așteptat să avem raportul de arbitraj, după meciul cu CFR și să vedem. În secunda trei, Djokovic vine și îl lovește pe Safira.

Lovește adversarul fără minge și nu dai nimic. Atunci dai un semnal și echipa noastră devine irascibilă. Nu poți în secunda 3 să lovești adversarul fără minge. Mingea este la CFR, secunda 3. CFR vine și spune lovim și nu pățim nimic. Matei Ilie îi pune mâna peste față, nu se întâmplă nimic. Da, îi dă peste maxilar.

Minutul 24, Louis îl lovește pe Maldonado în zona gâtului, nu se dă nimic. Acum avem o fază în minutul 25, 30, Safira este avertizat. Dacă în secunda unu este lovit, nu poate fi nervos? Louis Munteanu face o fază identică și nu este avertizat. Este o fază identică. Este atac imprudent.

Și Safira și Louis Munteanu să primească galben, așa era normal. De aceea lumea a fost supărată pe acest dublu standard. Safira iese cu glezna în sânge. Safira a luat al doilea galben corect. Matei Ilie îl calcă pe gleznă. Era pe 16 metri Safira. Peste o secundă se dă fault pentru CFR, când nu e nimic. E fault de galben.

Baiaram s-a auzit cum i-a trosnit maxilarul, când a fost lovit. Este foarte ușor, nu ai primit două galbene și ai pierdut două goluri.

Ai făcut cealaltă echipă să fie agresivă, anxioasă. Asta vreau să eliminăm, dublu standard. Uitați câte galbene trebuiau să fie la CFR. Să vedem dacă mai făceau 20 de faulturi”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro.