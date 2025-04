Mihai Rotaru acuzaţii dure după CFR-Universitatea Craiova! Fazele incriminate de olteni: "Am un proces" - Antena Sport

Mihai Rotaru intervine în scandalul momentului. După acuzaţiile dure ale lui Sorin Cârţu la adresa arbitrajelor, a venit rândul patronului să atace. Rotaru spune că echipa sa a fost clar dezavantajată la meciul CFR Cluj-Universitatea Craiova 2-0. Jucătorii lui Mirel Rădoi ar fi fost intimidaţi de jocul agresiv al gazdelor.

Mai mult, Mihai Rotaru spune că arbitrul le-a permis gazdelor jocul agresiv şi a venit cu exemple concrete. Spune că ardelenii au fost agresivi încă din startul disputei.

Mihai Rotaru „l-a făcut praf” pe Andrei Chivulete

Mihai Rotaru l-a atacat frontal pe Andrei Chivulete. Spune însă că nu a auzit declaraţiile lui Sorin Cârţu. Preşedintele de onoare al oltenilor a contestat arbitrajele, dar a fost reclamat de CCA la Comisia de Disciplină. În schimb, Rotaru susţine că echipa sa a fost neîndreptățită.

„Nu este în regulă să plece de la Comisia de Arbitri. Nu cunosc declarațiile domnului Cârțu. Credeam că vă referiți la mine, că am și eu un proces. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am discutat cu avocații. Am așteptat să avem raportul de arbitraj, după meciul cu CFR și să vedem. În secunda trei, Djokovic vine și îl lovește pe Safira.

Lovește adversarul fără minge și nu dai nimic. Atunci dai un semnal și echipa noastră devine irascibilă. Nu poți în secunda 3 să lovești adversarul fără minge. Mingea este la CFR, secunda 3. CFR vine și spune lovim și nu pățim nimic. Matei Ilie îi pune mâna peste față, nu se întâmplă nimic. Da, îi dă peste maxilar.