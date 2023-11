Câţi suporteri va avea FCSB la derby-ul cu Dinamo! Anunţul lui Gheorghe Mustaţă: "Suntem deja atâţia! Vrem să le vindem pe toate" - Antena Sport

Reclamă

În cazul în care jucam în altă parte, făceam același lucru. Pe Arcul de Triumf la fel, am vorbit cu conducerea, am stabilit, le-am dat 600 de bilete. Lucrurile se întâmplă așa cum am stabilit. Ei ne dau peluza, totul e ok, sunt peste 5.500 de bilete vândute”, a declarat Gheorghe Mustață pentru fanatik.ro.

Ioan Andone ştie ce trebuie să facă Dinamo cu FCSB

Ioan Andone ştie ce trebuie să facă Dinamo cu FCSB. Fostul mare jucător şi antrenor al „câinilor” a dezvăluit cum pot jucătorii lui Ovidiu Burcă să obţină un rezultat bun în meciul de pe Arena Naţională.

Dinamo şi FCSB sunt în situaţii total diferite. Dacă echipa lui Elias Charalambous se află pe primul loc în Liga 1, „câinii” sunt penultimii în acest moment.

Ioan Andone consideră că un astfel de derby nu poate fi dezechilibrat, chiar dacă locurile din clasament spun altceva. Andone consideră că Dinamo trebuie să aibă grjiă în defensivă şi a dat ca exemplu meciul cu CFR Cluj, atunci când dinamoviştii au obţinut un punct pe Arena Naţională. De asemenea, Andone mizează şi pe un gol al „câinilor”.

„Un derby nu e dezechilibrat niciodată, în opinia mea. Uitați-vă ce s-a întâmplat și la FCSB – Rapid, deși Rapidul e altceva. Dar cei de acolo s-au mobilizat și au reușit să câștige fără probleme.

Dar Dinamo trece printr-o perioadă foarte proastă din punct de vedere al rezultatelor. Va fi interesant, iar eu sper ca Dinamo să nu piardă. Uitați, ei s-au mobilizat foarte bine cu CFR Cluj (n.r. – remiza din octombrie, 1-1), iar CFR-ul era într-o perioadă foarte bună atunci. Dinamo ar trebui să nu mai aibă probleme în ultimii 30 de metri, fiindcă ei construiesc destul de bine. Ținând cont că FCSB are niște jucători extraordinari în atac, ei ar trebui să aibă atenție acolo, în zona fundașilor centrali. Eu zic că ei vor da un gol (n.r. – Dinamo). Doar să nu primească multe… Începutul de campionat a fost în regulă, dar Dinamo trebuie să-și rezolve acum ce a greșit în ultimul timp pe faza de atac. Dacă-și rezolvă problema asta și se organizează foarte bine defensiv, să nu le de spații celor de la FCSB, eu zic că pot să obțină un rezultat în favoarea lor”, a declarat Ioan Andone, potrivit gsp.ro.