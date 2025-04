Ce i-a spus Marius Şumudică lui Elvir Koljic, înainte ca atacantul să marcheze cu Dinamo: "L-am citit, are o singură temere" - Antena Sport

„Au fost lacrimi de părere de rău. Eu în 7 luni ce am trăit la Rapid, nu vreau să trăiască nimeni. A fost o descărcare, când am văzut fularele şi jumătate de tribună goală.

Sunt foarte multe lucruri. Mi-a fost extrem de greu să lucrez la Rapid. Nu vreau să par o victimă, dar au apărut fel de fel de subiecte. Iar eu trebuie să ţin grupul. Şi când am nevoie de un sprijin din exterior, am răbufnit. Nu am făcut nimic, doar am început să plâng”, a declarat Marius Şumudică, la primasport.ro.