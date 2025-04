Vasile Miriuță, mesaj incredibil după 1-0 cu Gloria Buzău: "Liber o să avem după ce mergem la 2 metri sub pământ" - Antena Sport

Vasile Miriuţă, antrenorul echipei Poli Iaşi, ştie că formaţia sa trebuie să rămână „în priză” pentru a nu avea emoţii în play-out. Ieşenii au învins Gloria, la Buzău, vineri, cu 1-0, şi a ajuns la 23 de puncte. După meci, antrenorul a transmis un mesaj incredibil.

„Suntem echipe echilibrate, iar o greşeală face diferenţa. Am speculat-o bine chiar în debutul partidei. Am mai avut două-trei ocazii să facem 2-0. Într-adevăr, au mai avut şi ei 10-15 minute în care au venit peste noi”, a spus Miriuță, notează news.ro

Vasile Miriuță a surprins pe toată lumea după partida cu Gloria Buzău. Întrebat dacă le va oferi o zi liberă jucătorilor, după succesul cu echipa lui Ilie Stan, tehnicianul de la Poli Iași a transmis un mesaj incredibil.

„Nu le-am spus jucătorilor să ne retragem, dar în mintea jucătorului te retragi puţin la 1-0. Când ne-am retras, am avut probleme pe partea lor stângă de atac. Eu zic că în a doua repriză nu ştiu dacă au mai avut vreo ocazie. În schimb, noi am avut 3-4 ocazii mari. Trebuia să facem 2-0 şi să închidem jocul. Am tremurat pe final la acel corner, mă gândeam că se face 1-1 şi plecăm plângând la Iaşi.

Sunt bucuros cu aceste 3 puncte. Ne-am distanţat de ei la 7 puncte. Acum, mai trebuie să facem puncte. Ne mai trebuie câteva. O victorie te duce mai sus cu 2-3 locuri, iar o înfrângere te coboară.