Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul eliminării lui Dan Petrescu! Cristi Balaj a spus totul: "Nu are ce să caute în fotbal!" - Antena Sport

Cristi Balaj a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul eliminării lui Dan Petrescu. Preşedintele de la CFR Cluj a spus totul despre momentul în care „Bursucul” a fost trimis în tribune, la meciul cu Unirea Slobozia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a fost extrem de nervos, în momentul în care Unirea Slobozia a reuşit să înscrie împotriva CFR-ului. Golul în cele din urmă a fost anulat, pe motiv de offside, însă antrenorul clujenilor a fost eliminat de centralul Andrei Chivulete.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul eliminării lui Dan Petrescu

Cristi Balaj a oferit detalii despre momentul în care Dan Petrescu a fost eliminat. Acesta a dezvăluit ce mesaj i-a transmis antrenorul arbitrului, după ce golul celor de la Unirea Slobozia a fost anulat. „S-a făcut dreptate”, au fost cuvintele pe care „Bursucul” i le-a spus arbitrului.

Balaj consideră că arbitrul ar fi putut trece peste comentariul lui Dan Petrescu, recunoscând însă faptul că „Bursucul” ar fi putut să fie eliminat şi în alte partide.

„Am urmărit faultul, am cerut reluările și consider că trebuia să intervină. Dacă a fost o fază interpretabilă pentru arbitri, trebuie să ia în considerare că un antrenor are trăirile lui. Primul cartonaș galben a fost acordat corect, pentru că am văzut ce gesturi avea.