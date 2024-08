"Puţin cam sensibili!" Dan Petrescu, apărat de Mihai Stoica după criza de nervi din CFR Cluj - Unirea Slobozia 3-0 - Antena Sport

Dan Petrescu l-a lăudat şi pe Louis Munteanu, care a reuşit primele sale două goluri în tricoul celor de la CFR Cluj. Mai mult, Petrescu i-a transmis un mesaj clar atacantului său.

„Trei puncte mari pentru noi. Am schimbat toţi jucătorii de câmp, şi-au făcut datoria toţi. Au jucat foarte bine. În atac am avut 6 ocazii. Sunt dezamăgit puţin de eliminare. În Europa şi unde am antrenat nu prea am fost eliminat, doar în România mă elimină. Arbitrul de rezervă a stat numai cu ochii pe banca noastră. Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru, avea atitudinea asta de la început, stă doar pe capul meu.

A dat două goluri la al doilea meci, e bine pentru el. Trebuie să rămână liniştit, umil, să nu creadă acum că e cel mai bun jucător din lume. A dat două goluri clasă, se vede că are clasă. Merită felicitări pentru cele două goluri. Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Trebuie să aibă meciuri în picioare”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.