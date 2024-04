"Ce surpriză mi-aţi făcut!" Imagini emoţionante cu Mircea Rednic, în ziua în care împlineşte 62 de ani - Antena Sport

Mircea Rednic, dat pe spate de cei 5000 de copii care au făcut spectacol în tribune la UTA – Botoșani 1-0

Mircea Rednic a dezvăluit că a fost dat pe spate de cei 5000 de copii care au făcut un adevărat spectacol în tribune, la UTA – Botoșani 1-0. Tehnicianul arădenilor a vorbit și despre „prima” primită de jucătorii săi, după acest succes.

Fanii lui UTA nu au voie să mai participe la partidele arădenilor din acest sezon, însă oficialii „textiliști” au deschis porțile arenei pentru copii, care au luat cu asalt stadionul.

”A fost o atmosferă incredibilă, nu îmi imaginam. 5000 de copii au strigat, au încurajat, au fost pozitivi, au avut un mare merit la victoria noastră. Nu am jucat foarte bine, dar scopul scuză mijloacele. Am pierdut cu ușurință mingiile, nu am mai blocat.

Îi felicit pe Kucher, pe fundașii centrali, și-au făcut datoria. Mă bucur că jucătorii au înțeles că este un moment delicat, să nu ai suporterii alături. Mă bucur că am venit de departe, suntem în frruntea play-out-ului. Noi trebuie să ne facem treaba.

Le-am dat liber, nu le-am mai dat prime, le dau libere drept primă. Ne bucurăm și de duminică pregătim meciul cu Sibiul de aici.

Sper ca decizia care se va lua să fie pentrru fotbal. Am avut 5000 de copii, adăugăm încă 5000 de fete frumoase care i-au însoțit și putem spune că jucăm cu trribuna plină. Aradul trăiește prin fotbal, mă bucur că sunt antrenor aici.

Suntem neînvinși, dar nu putem fi mulțumiți total, încă e o situație grrea, mă refer și la mine, la prroblemele de sănătate. Dacă vom câștiga vineri, cu Sibiul, avem șanse mari să ne salvăm, să nu mai stăm cu emoții” a spus Mircea Rednic, după meci.