Mircea Rednic, sfat fabulos pentru Gigi Becali: "Să nu se ducă pe vârfuri!" Verdict după Farul - UTA 1-1 - Antena Sport

Mircea Rednic şi Gigi Becali/ Colaj Profimedia Mircea Rednic a avut un sfat savuros pentru Gigi Becali, înainte ca UTA să primească vizita campioanei FCSB, în runda următoare. Antrenorul arădenilor le-a transmis roş-albaştrilor faptul că duelul cu Qarabag va fi unul „de foc”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rednic a fost pus pe glume, după ce UTA a remizat cu Farul, scor 1-1, în prima etapă din 2025. Antrenorul arădenilor speră să o încurce şi pe FCSB, în runda viitoare. Mircea Rednic, sfat fabulos pentru Gigi Becali înainte de Qarabag – FCSB Mircea Rednic le-a transmis un avertisment celor de la FCSB şi a declarat că Qarabag nu va fi o echipă uşor de învins. Antrenorul a amintit de perioada în care el a antrenat-o pe Lankaran, în urmă cu 14 ani, în prima ligă din Azerbaidjan. Rednic s-a declarat convins că Gigi Becali ştie cum să abordeze duelul cu Qarabag şi le-a recomandat celor de la FCSB să nu intre „pe vârfuri” în duelul de la Baku, pentru a fi obosiţi la partida cu UTA. Totodată, Mircea Rednic a tras concluziile şi după ce UTA a remizat în deplasarea cu Farul. „Puriul” s-a declarat mulţumit de rezultatul obţinut în duelul cu Gică Hagi. Reclamă

Reclamă

„E clar, Gică din superstiţie a băgat aceeaşi echipă. Dar a uitat repriza a doua când am avut ocazii singuri cu portarul. Am avut ocazii mai clare decât ei, noi am avut o minge scoasă de pe linia porţii. În repriza a doua ne-am apărat foarte bine, la 1-0 puteam să facem 2-0, dar imediat am luat gol din fază fixă.

Sunt mulţumit, dar ţinând cont de schimbări…şi eu dacă le-aş fi avut, altfel ar fi fost rezultatul. Râpă nu mai intra în repriza a doua, că avea cartonaş.

Am înţeles că a fost vorba doar de câteva ore, noi am achitat suma către jucătorul respectiv. L-am primit la antrenamente zi de zi, s-a făcut plata, ne-a băgat cuţitul pe la spate.

Reclamă