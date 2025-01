Mihai Stoica, replică dură pentru Mircea Rednic: "Nu poate digera succesul altora! Ştie vreun jucător de la Qarabag?" - Antena Sport

„E clar, Gică din superstiţie a băgat aceeaşi echipă. Dar a uitat repriza a doua când am avut ocazii singuri cu portarul. Am avut ocazii mai clare decât ei, noi am avut o minge scoasă de pe linia porţii. În repriza a doua ne-am apărat foarte bine, la 1-0 puteam să facem 2-0, dar imediat am luat gol din fază fixă.

Pregătim aceste jocuri foarte bine, toate, dar în special cele cu Gică. Astăzi am avut un portar care a fost prezent, am avut emoţii că a fost accidentat.

(Despre meciul cu FCSB, din etapa viitoare) E clară situaţia noastră, nu avem nimic de pierdut, doar de câştigat. E cea mai puternică echipă, au şi un meci în deplasare. Le atrag atenţia, ştiu ce înseamnă Qarabag pentru Azerbaidjan, au investit mult. Echipa are calitate, deci să nu meargă pe vârfuri, să vină obosiţi, să alerge. Dar Gigi ştie ce trebuie să facă”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro, după Farul – UTA 1-1.