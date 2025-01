Declaraţie incredibilă despre situaţia lui Radu Drăguşin: "Dacă trăiești lângă porci, mănânci tărățe" - Antena Sport

Radu Drăguşin a avut mai multe evoluţii considerate slabe în tricoul lui Tottenham. Fundaşul român cotat la 25 de milioane de euro a ajuns titular de bază la Spurs, după ce Cristian Romero şi Micky van de Ven s-au accidentat.

Antrenorul Ange Postacoglou a fost nevoit să improvizeze în defensiva londonezilor, dar şi să joace cu un fundaş de 18 ani precum Archie Gray, cel care şi-a dat un autogol în ultimul meci, 2-3 pe terenul lui Everton. Dumitru Dragomir i-a luat apărarea internaţionalului român cu 25 de meciuri în acest sezon.

Dumitru Dragomir: „Dacă trăiești lângă porci, mănânci tărățe”

„Dacă aș avea un mijlocaș cum are el, m-aș da accidentat. Așa tâmpiți de mijlocași cum are el… Uită-te tu ce mijlocaș are. Nu scoate o minge de la adversar. Nu intră nimeni în contact. Niciun mijlocaș, nimic! Fundașul dreapta e panaramă. Fundașul stânga, așa și așa. Puștiul ăla care e lângă el nici nu știe pe ce lume e, cu toate că e foarte talentat

Drăgușin e singurul care e fotbalist dintre ei, de acolo. Dar e ca în viață. Dacă trăiești lângă porci, mănânci tărățe. Deocamdată mănânci ca ei. Dacă ești între gentlemani mănânci caviar.

Ascultă aici ce spune un om bătrân. Are 22 de ani, mă! Sunteți nebuni la cap? Face 40-50 de milioane. Dați-mi altul în lume de 22 de ani ca el”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.