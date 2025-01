Cele trei oferte refuzate de Marius Şumudică pentru a rămâne la Rapid! Ce echipe l-au dorit: "Dacă patronii vor să renunţe, nicio problemă!" - Antena Sport

Marius Şumudică, la finalul unui meci - Profimedia Images Marius Şumudică a dezvăluit care au fost cele trei oferte pe care le-a refuzat, pentru a rămâne la Rapid. Antrenorul de 53 de ani a transmis că nu a luat în considerare să plece de pe banca giuleştenilor, deoarece vrea să-şi îndeplinească obiectivul stabilit. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Persepolis, Damac şi Antalyaspor au fost cele trei echipe care l-au dorit pe Marius Şumudică, după ce acesta a preluat-o pe Rapid. Tehnicianul a revenit pe banca giuleştenilor la finalul lunii august, după plecarea lui Neil Lennon. Cele trei oferte refuzate de Marius Şumudică pentru a rămâne la Rapid Marius Şumudică a dezvăluit că nu ar fi plecat de la Rapid „pentru nimic în lume”, înainte de a-şi îndeplini obiectivul, acela de a duce echipa în play-off. Tehnicianul a transmis că în cazul în care acţionarii echipei vor dori să renunţe la el, atunci nu se va opune acestui fapt. Totodată, „Şumi” a transmis din nou că nu-l interesează ceea ce este scris în contractul său cu Rapid, mărturisind că a semnat înţelegerea cu giuleştenii „cu ochii închişi”. „Persepolis, Damac, Antalyaspor. Prima, Persepolis. Nu puteam să mă duc la Teheran, mi-a fost frică și nu m-aș fi dus. Primul și primul lucru, n-aș fi plecat de la Rapid pentru nimic în lume. Vreau să le spun tuturor celor care așteaptă ca Șumudică să plece de la Rapid că nu voi pleca decât dacă nu îmi deplinesc obiectivul. Dacă patronii vor să renunțe la Șumudică, asta e, nicio problemă! Reclamă

(Aveţi vreo clauză) Nu mă interesează. Eu am semnat contractul cu ochii închiși. Nici nu mă interesează. Am niște clauze pe acolo. Mi-am cerut și eu contractul acum trei zile și l-am citit. Nu m-a interesat, atât de mare a fost dorința să antrenez Rapidul. Referitor la Persepolis, nu m-aș duce, deși campionatul este foarte puternic și este o echipă mereu în Champions League al Asiei, echipă mare de tot.

Damac, am refuzat la momentul respectiv. Trebuia să ajung (la ei), însă eram în campionat aici. Niciodată nu voi fi genul de antrenor care lasă echipa și pleacă imediat ce i se oferă mai mult. Aduc aminte un episod. La Astra, am avut ofertă de la Gaziantep în primă fază, când am scos pe West Ham, și n-am plecat. O ofertă extraordinar de mare, n-am plecat și ne-am calificat în primăvara europeană în acel an. Am scos West Ham și am mers în primăvară, când ne-a scos Genk”, a declarat Marius Şumudică, conform gsp.ro.

Rapid, aproape de lovitura iernii în Liga 1

Rapid e aproape să dea lovitura iernii în Liga 1. Transferul lui David Ankeye de la Genoa e ca şi făcut, după cum a anunţat Viorel Moldovan, preşedintele giuleştenilor.

