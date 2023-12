Clauza uriașă pe care o va avea Luis Phelipe la FCSB! Ce contract a semnat atacantul brazilian - Antena Sport

Da, jucăm cu FCSB următorul meci și voi da totul pentru echipa mea. Când joc pentru Poli, vreau să câștig fiecare meci”, a declarat Luis Phelipe, potrivit digisport.ro.

Preşedintele lui Poli Iaşi a oferit detalii de ultimă oră despre plecarea lui Phelipe la FCSB. Clubul din Copou a păstrat un procent important dintr-un viitor transfer.

„200.000 de euro este suma, avem și 20% dintr-un viitor transfer. Nu ascund faptul că am dorit mai mult, am dorit procente mai mari, dar atât am obținut și îmi doresc ca Luis să aibă un parcurs bun la FCSB pentru că are multă calitate. Joacă în toate pozițiile, Leo l-a pus și număr 10, în bandă, joacă peste tot.

E un jucător plăcut de vestiar, antrenori, public și cred că va da totul”, a precizat Corneliu Șfaițer.