Constantin Budescu a plecat de la Farul Constanța! Ultimele detalii despre situația mijlocașului - Antena Sport

„Am spus și echipei: am dormit și nu am văzut niciun minut. Este prima oară când am adormit mai devreme. Am avut o zi plină, am muncit mult și nu am mai rezistat. Am văzut meciul de Cupă, dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari, am urcat în cameră și am adormit.

Îmi pare rău, am și momente ca astea, când trebuie să mă odihnesc. Nici măcar nu am apucat să citesc despre meci. M-am trezit, am avut analiza adversarului de dimineață, apoi ședință cu echipa și am venit direct la conferință. Nu sunt informat așa de bine. M-ai prins în ofsaid!”, a spus Gică Hagi înaintea duelului cu CFR Cluj.