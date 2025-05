Constantin Budescu şi-a stabilit viitorul, după plecarea de la Gloria Buzău: "Încă merge treaba" - Antena Sport

„Nu m-am hotărât, aștept să se termine campionatul. O să mă gândesc. Am văzut ce a zis domnul Iftime, dar e devreme. Nici nu e perioadă de transferuri.

Totodată, Budescu a vorbit şi despre situaţia avută la Gloria Buzău. Acesta a dezvăluit că s-a despărţit de echipă în urmă cu mai mult timp, înainte de începerea play-out-ului.

„Am plecat de mult (n.r.- de la Buzău), acum am plecat pe acte. N-am mai dat de mult pe la echipă. N-am înțeles ce s-a întâmplat după ce a început play-out-ul. Eu am fost accidentat, eram în recuperare și de acolo nu mai știu. M-am detașat și n-am mai fost pe acolo. Am pus roșiile, e sezonul. Ceapa și usturoiul le-am pus mai de mult”, a mai spus Budescu.

Valeriu Iftime vrea să-l transfere pe Constantin Budescu

Valeriu Iftime a spus că îl va transfera pe Constantin Budescu doar dacă Leo Grozavu, antrenorul echipei, va fi de acord cu mutarea. De asemenea, patronul a dat de înțeles că nu ar fi deranjat de kilogramele în plus pe care le are jucătorul.