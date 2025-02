Constantin Grameni, declaraţii tari după Rapid - Botoşani 1-0: "Dacă pierdea şi FCSB, era o etapă bună! " - Antena Sport

Constantin Grameni, declaraţii tari după Rapid - Botoşani 1-0 / Profimedia Rapid a făcut un pas uriaş pentru lupta de playoff, după victoria cu FC Botoşani. Constantin Grameni se gândeşte mai sus şi visează să se bată la titlu cu FCSB şi celelalte echipe din fruntea clasamentului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Grameni a spus că ar fi fost o etapă bună dacă şi FCSB pierdea partida cu Gloria Buzău. Grameni speră ca Rapid să urce în clasament şi să se implice în lupta la titlu. Constantin Grameni, declaraţii tari după Rapid – Botoşani 1-0 „A fost un meci oficial şi s-a transformat mai mult într-o luptă între echipe. Cel mai important erau cele 3 puncte pentru că a fost o etapă favorabilă pentru noi. Chiar vorbeam între noi că nu aveam altă soluţie decât să intrăm mai tare la minge. Aveam nevoie de această victorie şi nu o puteam lăsa să treacă pentru noi. Cât de cât e etapă bună pentru noi, dacă pierdea FCSB era şi mai bine. Şi U Cluj a câştigat. Eu zic acum să începem o nouă etapă, să ne uităm la echipele de sus şi să le depăşim. Locul Rapidului nu e locul 6, e mai sus„, a spus Constantin Grameni la digisport.ro. Reacţia lui Denis Ciobotariu, după ce a marcat cu Botoşani: „Doar atunci va fi linişte la Rapid!” Denis Ciobotariu a avut o primă reacţie după ce a marcat singurul gol al partidei cu Botoşani. Ciobotariu a fost că a fost extrem de greu să joace pe un gazon acoperit cu zăpadă. De asemenea, Denis Ciobotariu a spus că va fi linişte la Rapid abia după ce echipa va fi calificată matematic în playoff. Reclamă

„Mă bucur mult că am obţinut cele 3 puncte. Acesta a fost obiectivul nostru. Mă bucur că am luptat până la capăt şi am luat cele 3 puncte. E groaznic, nu pot să vă mint. E greu să joci pe un asemenea teren. Am pus crampoane mai mari, dar tot alunecai. Dar că am avut crampoane mai mari, m-a ajutat mai mult. Este o oarecare tactică şi aşa, trebuie să ţii mingea cât mai de parte de poartă. Nu mă aşteptam ca starea terenului să fie în halul acesta. Îmi place să marchez, cred că oricărui jucător îi place să marcheze. A fost o fază lucrată. Până nu vom fi în playoff, nu va fi linişte„, a spus Denis Ciobotariu la digisport.ro.