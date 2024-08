Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo - Universitatea Craiova 1-2: "Mă așteptam să câștigăm!" - Antena Sport

Ne-am dorit să avem mult mai multă atitudine, am vrut să venim cu mult mai mulți jucători de atac, să finalizăm mult mai bine.

Trebuie să muncim mult la antrenament, să avem mai multă atitudine. Trebuie să fim mult mai organizați și mai pragmatici. Astăzi nu am fost, cel puțin în prima repriză.

E etapa a 7-a, îmi doream foarte mult să plecăm cu o victorie. Nu a fost să fie, trebuie să avem mult mai multă atitudine în următoarele meciuri. Să credem în noi, din minutul 1.

La următorul meci trebuie să avem atitudine. După aceea este tot ce se întâmplă în teren, o să fie mult mai ușor pentru noi. Sunt jucători cu calitate, avem nevoie de atitudine și de deciziile pe care trebuie să le luăm în primele momente”, a spus Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Andrei Ivan a vorbit despre interesul Rapidului! Jucătorul lui Mihai Rotaru a transmis un mesaj direct, după înfrângerea cu echipa lui Zeljko Kopic.

„Am luat primul gol după o deviere. Am înscris și noi, dar nu am putut să revenim. Suntem foarte dezamăgiți, am avut și eu o ocazie, nu am înscris. Ne pare foarte rău, o să revedem meciul și vom vedea ce am făcut greșit.

E cel mai prost gazon din Liga 1! Nu avem ce să facem.