Costel Gâlcă, prima conferință de presă la Rapid. Victor Angelescu: „Ne doream un antrenor serios. El se potrivește” - Antena Sport

„Mă bucur mult că am reușit să ajungem la o înțelegere, l-am dorit foarte mult. A fost primul antrenor cu care am luat legătura. Avem mare încredere în el. Îi urez bun venit la Rapid. Sper că colaborăm cât mai mult.

Ne doream un antrenor serios, un antrenor dedicat. Observând stilul de joc al echipelor lui, am vrut un antrenor ofensiv, pe placul Rapidului. El se potrivește cu ce ne doream noi. Am vrut un antrenor care să facă echipa să domine, știți că am avut probleme în ultimul timp cu asta. Am vrut un antrenor care să știe să lucreze cu tinerii.

A întrunit toate condițiile. Un antrenor serios, cu rezultate, fost mare jucător. Un antrenor căruia îi place fotbalul ofensiv. A fost principalul criteriu”, a declarat Victor Angelescu.