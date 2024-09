"Credeați că am uitat fotbalul?" Florin Tănase, reacţie fabuloasă după ce a marcat primul gol pentru FCSB de la revenire! - Antena Sport

Florin Tănase a avut o reacţie fabuloasă după ce a marcat primul gol pentru FCSB de la revenire! Tănase a înscris singurul gol al meciului Sepsi – FCSB 0-1.

Tănase a avut evoluţii care l-au mulţumit pe Gigi Becali de la revenire. Imediat după partida de la Sfântu Gheorghe, Gigi Becali l-a dat pe Tănase ca exemplu de angajament.

„Credeați că am uitat fotbalul?” Florin Tănase, reacţie fabuloasă după ce a marcat primul gol pentru FCSB de la revenire!

„Primul gol, cred că la prima ocazie. Sunt fericit că am marcat, dar și că am luat toate cele trei puncte. Meciul din seara aceasta trebuie să ne dea de gândit pentru că nu am făcut un meci foarte bun.

La Steaua (n.r. FCSB) trebuie să câștigi tot timpul. În trecut am jucat și două meciuri în două minus, am fost egalați pe final, dar sper ca acest meci să fie un început pentru noi și să adunăm puncte în campionat.

(n.r. Începi să te simiți aproape de 100%) Da, normal. Muncesc, credeați că am uitat fotbalul? Eram în urmă cu pregătirea, acum sunt bine.