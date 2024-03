Cristi Săpunaru a spus de ce jucător al FCSB-ului se teme înainte de derby-ul de pe Arena Naţională: "E în creştere de formă" - Antena Sport

(N.r. Despre prelungire) Nu va fi ultimul sezon, eu cred că mai pot, să vedem ce se va întâmpla mai departe”, a declarat Cristi Săpunaru în conferinţa de presă de dinainte de meciul cu FCSB.

Rapid – FCSB se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„E rivalitate, duşmănie” Gigi Becali a spus de ce nu mai poate fi prieten cu Dan Şucu, înainte de derby-ul Rapid – FCSB

Gigi Becali a spus de ce nu mai poate fi prieten cu Dan Şucu, înainte de derby-ul Rapid – FCSB. Becali a precizat că era prieten cu Şucu înainte ca finanţatorul Rapidului să intre în fotbal.

“Cu Şucu eram prieten. Dar hai să îţi spun un lucru. Eram prieten înainte să vină la Rapid. Nu poţi să fii prieten cu patronii de la Rapid şi de la Dinamo. Oricât ar fi Dinamo de jos, aia este rivalitate, duşmănie.

Cu Dinamo şi Rapid nu poţi să fii prieten. Cu Craiova n-avem noi rivalitate, suntem prieteni cu patronii, cu toată lumea. Nu e problemă. Dar cu Dinamo şi Rapid… Aşa mi-a zis galeria când am venit, la început: ‘Pe noi nu ne interesează campionatul, ne interesează să îi batem pe Dinamo şi pe Rapid!’. Auzi, ce nebuni! Şi primul an am luat campionatul.

I-am și bătut, am luat şi campionatul. Apoi am spus că o să îi desfiinţez. Dar mă refeream că îi bat la fotbal. Dar nu m-am gândit că o să îi desfiinţez definitiv şi pe ăia la insolvenţă. Şi pe Dinamo la Divizia B. Nu m-am gândit că o să le fac chiar aşa. I-am băgat şi pe Rapid în faliment, în Divizia C şi pe Dinamo în Divizia B. I-am destabilizat definitiv. I-am spulberat”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.