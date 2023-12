Cristiano Bergodi, discurs dur după ce Rapid s-a încurcat cu ultima clasată: "Neputinţă, n-ai ce face cu un punct!" - Antena Sport

Reclamă

Nu-mi dau seama dacă e henț la Soni. În prima repriză, cu Onea ar trebui revăzută! Am schimbat tot pentru a putea marca! Și suporterii erau supărați! Mergem în fața lor și trebuie să arătăm altceva. Am schimbat puțin jocul pentru că jucăm cu doi mijlocași ofensivi în locul unui vârf.

A intrat bine Soni, dar ne lipsesc oamenii. Fără un atacant adevărat e greu! Efortul nostru mintal și fizic trebuie să se concentreze pe ziua de miercuri, cu CFR Cluj, în Cupa României. Clar nu mai suntem echipa care eram acum câteva luni, asta din mai multe motive pe care nu le pot spune”, a declarat Cristiano Bergodi pentru digisport.ro după FC Botoşani – Rapid 0-0.

FC Botoşani – Rapid 0-0

FC Botoşani: Ducan – Mutombo, Dican, J. Pius – R. Benzar, F. Adams (Casap ’71), E. David (Dragomir ’71), Florescu, Ţigănaşu – N’Goma (Pinson ’55), Drole (Ilicic ’55). Antrenor: Andrei Patache

Rapid: Moldovan – Onea, Săpunaru, P. Iacob, Braun – El Sawy (Pănoiu ’58), Albu (Oaidă ’65), Kait – Bamgboye (Papeau ‘58, B. Valle (Cîrjan ’73), A. Ioniţă (Soni ’58). Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Pius ’30, Drole ’37, Patache ’67 / B. Valle ‘67

Arbitri: Andrei Moroiţă – Ovidiu Artene, Ionel Valentin Dumitru – Vlad Baban Arbitri VAR: Sorin Costreie, Bogdan Dumitrache Observatori: Teodora Albon, Cătălin Popa Cristiano Bergodi şi-a criticat jucătorii şi după ce U Cluj a învins Rapidul în Giuleşti Cristiano Bergodi a cedat şi și-a criticat jucătorii după Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, în care „șepcile roșii" au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. La finalul partidei, antrenorul celor de la Rapid s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi. Acesta a menționat faptul că i-a avertizat pe jucători că va fi o partidă grea, dar nu înțelege motivul pentru care jocul acestora a lăsat de dorit. „Lipsă de maturitate" „A fost puțină lipsă de maturitate, am picat acest test. De la 2-0 nu ar trebui să pierdem. Se spune că e un rezultat periculos, dar pentru noi era foarte important. Am jucat pe contre, o ocazie ei, una noi. Trebuia să fie mult mai echilibrat.

A fost un meci spectaculos, i-am lăsat să aibă prea multe ocazii. Ne-am dezechilibrat, a doua repriză este una de uitat. Nu putem lua gol așa, pe contra atac, cu echipa desfăcută, mai ales acasă. I-am avertizat pe băieți, dar eu sunt primul vinovat. Nu ar trebui să mai jucăm așa, la 2-0 aveam meciul la îndemână.

După ce am ieșit de la cabine parcă am rămas în vestiar. Am încercat să introduc în teren și atacanți, la scorul de 2-2. Pe teren trebuie să avem capacitatea de a nu dezechilibra, meciul se poate câștiga și în prelungiri. Dar noi am lăsat mult prea multe spații, au venit și goluri și ocazii, pentru ei.

Când îți iei 3 goluri de la 2-0 moralul e scăzut. Am încercat să venim cu jucători ofensivi, dar ne-am dezechilibrat. Am venit dintr-o perioadă foarte bună, înfrângerea aceasta ne aduce cu picioarele pe pământ. Poate fi o ocazie de a învăța. Trebuie să joci și cu echilibru totuși, dacă nu, adversarii te pedepsesc. Totuși, știam că au o echipă foarte bună”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.