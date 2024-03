Cristiano Bergodi, reacție fermă înainte de Universitatea Craiova - Rapid: „Ne-a prăbușit!” Ce a spus despre Dan Șucu - Antena Sport

Cristiano Bergodi, scos din sărite de arbitrajul din Rapid – Farul:

Cristiano Bergodi a fost scos din sărite de arbitrajul din Rapid – Farul 1-2. Antrenorul giuleştenilor s-a plâns de maniera în care George Găman a condus meciul din Giuleşti, câştigat de echipa lui Gheorghe Hagi.

„În 10 oameni au urmat multe contraatacuri, dar nu e uşor, mai ales că a trebuit să dăm gol. Am dat gol, dar nu am reuşit să egalăm. Am stricat victoria cu FCSB prin această înfrângere. Mergem înainte, nu putem spune nimic.

M-am dus la el. Am respect pentru arbitri, dar aşa manieră pentru noi… Cartonaşul roşu, toate aceste mici detalii. Cu tot respectul, nu mi-a plăcut deloc. Farul a tras de timp şi a aşteptat. M-am dus acolo şi i-am spus ce meci a făcut. Dacă spun ceva, mă suspendă. Am mers acolo. Nu mi-a spus nimic, se uita la mine.

E normal că ne-a dat o stare de euforie mare. Eu am văzut că jucătorii s-au antrenat foarte bine toată săptămâna şi eram convins că putem câştiga şi acest meci. Am avut ocazii, dar nu am dat gol. A fost un meci negativ pentru noi”, a declarat Cristiano Bergodi, la digisport.ro.