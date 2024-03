Cristiano Bergodi, scos din sărite de arbitrajul din Rapid - Farul: "Dacă spun ceva, mă suspendă". Mesaj dur şi pentru galerie - Antena Sport

Reclamă

„Nu m-a surprins (n.r. Farul). Am avut multe ocazii şi am ratat în prima repriză. Ne-au dat gol din două greşeli. Jocul s-a desfăşurat pe benzi, unde ei au jucători mulţi. Am împins jocul, aici am greşit puţin. A fost o seară negativă, dar în a doua repriză am avut o situaţie şi nu am marcat.

În 10 oameni au urmat multe contraatacuri, dar nu e uşor, mai ales că a trebuit să dăm gol. Am dat gol, dar nu am reuşit să egalăm. Am stricat victoria cu FCSB prin această înfrângere. Mergem înainte, nu putem spune nimic.

M-am dus la el. Am respect pentru arbitri, dar aşa manieră pentru noi… Cartonaşul roşu, toate aceste mici detalii. Cu tot respectul, nu mi-a plăcut deloc. Farul a tras de timp şi a aşteptat. M-am dus acolo şi i-am spus ce meci a făcut. Dacă spun ceva, mă suspendă. Am mers acolo. Nu mi-a spus nimic, se uita la mine.

E normal că ne-a dat o stare de euforie mare. Eu am văzut că jucătorii s-au antrenat foarte bine toată săptămâna şi eram convins că putem câştiga şi acest meci. Am avut ocazii, dar nu am dat gol. A fost un meci negativ pentru noi”, a declarat Cristiano Bergodi, la digisport.ro.

Cristiano Bergodi, mesaj dur pentru fani: „Noi ce vină avem?”

Cristiano Bergodi a vorbit şi despre protestul galeriei, care nu a cântat în timpul partidei cu Farul. Peluza a protestat după ultimele evenimente în care au fost implicaţi Liviu Ungurean, şeful galeriei, dar şi Daniel Niculae, preşedintele clubului. Cu toate acestea, Bergodi nu înţelege ce vină au jucătorii în această situaţie:

„Sunt lucruri care s-au întâmplat în ultimele zile care ne-au afectat. Eu zic că nu e uşor să treci peste aceste momente. Jucătorii s-au antrenat bine, dar această atmosferă, cu peluza care nu cântă… eu nu înţeleg ce vină are echipă. Ce vină avem noi? Înţeleg protestul, dar e un moment dificil pentru echipă. E un meci de fotbal, cântaţi, daţi un sprijin echipei. Astăzi nu am înţeles, sincer. Repet, noi nu avem nicio vină. Singura vină e că am pierdut meciul. Lupta continuă. Trebuie să schimbăm foaia în meciul cu Craiova, dar asta este din păcate”, a declarat Cristiano Bergodi, la digisport.ro.

