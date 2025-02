Cum a reacționat Dennis Politic, după ce Gigi Becali l-a numit "periculosul de la Dinamo". Mesaj de luptă înainte de derby-ul cu FCSB - Antena Sport

„A luat-o razna”. Grecii, uimiți de declarațiile lui Gigi Becali

Grecii au rămas uimiți când au văzut ce declarații a făcut Gigi Becali, înaintea returului „de foc” dintre FCSB și PAOK, din play-off-ul pentru optimi din Europa League. Jurnaliștii eleni au analizat afirmațiile patronului campioanei României și l-au taxat dur pe acesta.

Gigi Becali și-a lăudat mai mulți jucători, înaintea confruntării decisive cu PAOK. Acesta a subliniat că le-a mărit salariile mai multor fotbaliști, în urma performanțelor din acest sezon.

„Tănase are 30.000 de euro salariu. Plus bonusuri. Am mărit contractele lui Șut, Olaru și Crețu. Le-am mărit salariile pentru că am vrut eu. Am zis să se facă dreptate! Și lui Bîrligea i-am mărit, acum are 25.000 de euro”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro, chiar după Gloria Buzău – FCSB 0-2.