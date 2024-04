Cum a reacționat Ilie Dumitrescu după ce a aflat că Florinel Coman pleacă în Qatar: "De ce nu vă puneți întrebarea asta?" - Antena Sport

Reclamă

„Mister” a vorbit și despre un moment în care o formație importantă din străinătate punea pe masă o sumă importantă pentru „Mbappe”. Este vorba despre Sporting Lisabona, actualul lider din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

„Coman cred că a fost urmărit la foarte multe meciuri. Au trecut peste el niște ani, a acumulat experiență, a ajuns la un nivel de formă foarte bun. Uite că nu sunt echipe din Europa care să plătească 5 milioane de euro pentru Coman. De ce nu vă puneți și întrebarea asta?

Reclamă

Singura ofertă pe care a avut-o Coman din Europa a fost de la Sporting Lisabona, imediat după turneul final U21 (n.r – în 2019). Erau undeva la 7 sau 8 milioane, Gigi poate să confirme. Eu știu sigur de la Victor Becali, care îl reprezenta pe Coman atunci. După a avut probleme, accidentări. Acum e la un nivel extraordinar. A jucat și la echipa națională, fără prea multe realizări în cupele europene, doar în campionatul nostru.

Nu există ofertă importantă de 5 milioane din exterior pentru Coman. Atunci, el ce să facă? Are familie, are un copil, asta e. E greu să te pui în locul unui jucător care primește o ofertă de două milioane pe an. Este decizia lui și trebuie să o respectăm”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

Transferul pe care îl forţează Gigi Becali la FCSB. Cine poate veni în locul lui Florinel Coman

Patronul liderului din Liga 1 l-a felicitat pe Florinel Coman, care îi aduce în conturi 5 milioane de euro. A dezvăluit că Octavian Popescu ar putea să îl facă uitat pe „Mbappe”.

Reclamă 4 / 0/3

„Pot să spun că m-au contactat şi pe mine, dar nu poate să vină că suntem în luptă la campionat. Nu pot să spun mai multe. Trebuie să fim campioni şi să vorbim după aia. Nu am ce să fac. Eu mă bucur pentru băiat, îţi dai seama. Nu mi-a picat nimic rău. Atâta timp cât un om poate să câştige aproape de 10 milioane într-un contract, nu îmi pare rău. I-am spus că meseria lui acum este. Fotbal mai pot să fac şi acum, peste 5 ani, peste 10 ani. Florinel Coman ne-a făcut campioni anul ăsta. Ce să-i spun? Dacă mai iau şi 5 milioane pe Coman, îmi iau cam toţi banii daţi lui Hagi. Nu mai vreau să mă laud cu titlul. Eu am fost contactat şi eu am vorbit cu el. Mi-a spus că nu vrea să vorbească despre transfer până nu câştigăm titlul. Şi în plus, mi-a spus că vrea să câştige toate meciurile. Mai are şi alte prime în contract. Se duce “George” (n.r. Tavi Popescu) în stânga„, a declarat Gigi Becali la primasport.ro.

Care este cel mai bun antrenor român al momentului? Răzvan Lucescu Edi Iordănescu Dorinel Munteanu Cosmin Olăroiu Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...