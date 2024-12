Cum îl poate lua Gigi Becali pe Juri Cisotti fără niciun ban chiar în această iarnă. Ce spune regulamentul - Antena Sport

Juri Cisotti poate deveni liber de contract chiar din această iarnă, în contextul în care preşedintele celor de la Oţelul Galaţi, Cristian Munteanu, a spus că sunt restanţe salariale de peste 2 luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai exact, în cazul în care Cisotti a notificat clubul în scris, cu 15 zile înainte de termenul de două luni, mijlocaşul italian poate să îşi rezilieze contractul în ziua 61.

Juri Cisotti ar putea deveni liber de contract chiar în această iarnă

Conform statutului jucătorilor, cei străini se pot folosi de termenul de două luni să îşi rezilieze contractul. Iar Becali poate profita de această portiţă de regulament pentru a îl lua gratis încă din această iarnă. Spre deosebire de jucătorii străini, cei români pot cere rezilierea contractului dacă nu îşi primesc banii timp de 3 luni.

Cristi Munteanu a dezvăluit care este stadiul datoriilor clubului către jucători

Cristi Munteanu, preşedintele celor de la Oţelul, a dezvăluit, în exclusivitate pentru AntenaSport, că clubul are datorii la jucători de peste două luni. Iar termenul este unul de care Cisotti poate forţa rezilierea contractului şi să semneze cu FCSB.

„Îmi pare foarte rău pentru că nu credeam că o să trăiesc momentul în care Dorinel o să părăsească Oţelul. Nu am crezut asta, dar el m-a anunţat după meciul cu UTA de acasă că vrea să se retragă şi nu mai poate. Mai aveam de jucat la CFR şi aveam speranţa că el se va răzgândi. M-a anunţat după meciul cu CFR Cluj că renunţă şi nu mai poate. Am zis să avem răbdare, am stat la discuţii. A plecat, repet, a plecat antrenorul care a dus echipa din Liga 3 în Liga 1 şi în finala Cupei. Nu m-am gândit la niciun antrenor, nu am vorbit cu niciun antrenor pentru că m-am gândit că Dorinel se va răzgândi.