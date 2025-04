Cum poate deveni FCSB campioană după derby-ul cu Dinamo! Toate calculele luptei la titlu - Antena Sport

Pentru ca titlul să ajungă pentru al doilea an la rând în vitrina roş-albaştrilor, FCSB trebuie să o învingă, în primul rând, pe Dinamo. Apoi, Universitatea Craiova trebuie să piardă meciul Rapid, U Cluj să facă egal cu CFR Cluj, iar CFR Cluj nu trebuie să obţină mai mult de două puncte în meciurile cu Dinamo şi U Cluj.

Chiar şi în aceste condiţii, FCSB îşi poate asigura titlul etapa viitoare , dar are nevoie şi de rezultate favorabile în celelalte meciuri. Pe lângă FCSB – Dinamo, în etapa a şaptea se mai dispută meciurile Universitatea Craiova – Rapid şi CFR Cluj – U Cluj.

FCSB a câştigat duminică derby-ul din Giuleşti, scor 2-1, şi a făcut un nou pas către titlul din Liga 1. Campioana României a ajuns la 42 de puncte şi are un avans de şase puncte faţă de Universitatea Craiova, ocupanta locului secund.

Cum arată clasamentul Ligii 1 după Rapid – FCSB 1-2! Victorie uriaşă pentru roş-albaştri

FCSB a câştigat cu 2-1 derby-ul din Rapid, cu Giuleşti, iar echipa lui Elias Charalambous a făcut un pas uriaş în lupta la titlu. Campioana en-titre a ajuns la 42 de puncte şi are un avans considerabil faţă de celelalte pretendente la titlu. Din etapa a şasea a play-off-ului Ligii 1 a mai rămas un singur meci de disputat, Dinamo – CFR Cluj. Partida de luni este extrem de importantă pentru echipa lui Dan Petrescu, pentru a rămâne în cursa pentru titlu.

În acest moment, FCSB are 42 de puncte şi are cu şase puncte mai mult decât Universitatea Craiova, care are 36 de puncte. Oltenii sunt urmaţi de U Cluj, echipă care a urcat momentan pe locul 3, după succesul de sâmbătă, având 35 de puncte.

CFR Cluj este echipa de pe locul 4, cu 34 de puncte. Formaţia din Gruia are mare nevoie de victorie. În cazul unui eşec contra lui Dinamo, echipa lui Dan Petrescu va rămâne la 8 puncte în spatele liderului FCSB.