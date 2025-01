Dan Alexa a dat verdictul pentru lupta la titlu: "E favorită clară!" Despre Şumudică: "Are nevoie de asta!" - Antena Sport

Dan Alexa a dat verdictul pentru lupta la titlu din Liga 1. Actualul antrenor de la CS Tunari e de părere că FCSB este marea favorită la titlu.

Mai mult, Alexa e de părere că Rapid nu are şanse în acest an la titlu. În schimb, Alexa vede echipa lui Marius Şumudică favorită în Cupa României.

Dan Alexa a dat verdictul pentru lupta la titlu

„Mi-e greu să cred că anul ăsta va câştiga campionatul. Îi văd favoriţi la Cupă. Rapidul are nevoie de un trofeu, în special Şumudică are nevoie de un trofeu. Are un patron care prin preluarea clubului Genoa a arătat că nu e un milionar, e un magnat.

O văd pe FCSB favorită pentru că au demonstrat că au cea mai bună echipă, chiar şi în Europa, unde adună puncte pentru multă lume nesperate. FCSB e favorită clară. CFR este o echipă pe care o văd inconstantă, i-aş vedea în primele trei, da nu la campionat„, a spus Dan Alexa în exclusivitate pentru AntenaSport.

Trei jucători de la FCSB au fost scoşi de pe lista de Liga 1. Daniel Popa, William Baeten şi Ionuţ Panţîru nu vor mai avea dreptul să evolueze în campionat, la formaţia campioană. Cei trei jucători au intrat în dizgraţiile lui Gigi Becali, după evoluţiile din prima parte a sezonului. Campioana se pregăteşte să revină din cantonamentul de iarnă, din Turcia, urmând ca vineri să dispute primul meci oficial din 2025, cu Hermannstadt.