Dan Petrescu a fost dorit la FCSB! Motivul pentru care nu s-a înţeles cu Gigi Becali: "Am stat până dimineaţa să discutăm!" - Antena Sport

MM a mărturisit că s-a negociat cu Dan Petrescu, însă „Bursucul” ar fi fost dispus să semneze dacă FCSB nu era campioană, la acel moment.

„Eu cu Dan Petrescu am avut o discuţie în 2005. Am fost cu Gigi la el acasă şi am stat până dimineaţa să discutăm. Nu înţelegeam de ce ezită şi nu voia să vină.

La un moment dat l-am întrebat un singur lucru. «Dacă terminam pe locul 2 şi nu am fi câştigat campionat, atunci veneai la noi?» «Pe jos!» (n.r. a răspuns Dan Petrescu).

Plecase Zenga atunci, iar Petrescu a fost opţiunea noastră înainte să vină Protasov. Hagi fusese prima opţiune, dar l-a refuzat pe Gigi şi apoi a fost varianta Petrescu.

Ne-am dus la el acasă şi am stat până dimineaţa. Aşa s-a terminat noaptea aia lungă. El atunci s-a gândit că mai sus de locul 1 nu poate termina”, a declarat Mihai Stoica, la orangesport.ro.

Mihai Stoica, semne de întrebare despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj Mihai Stoica şi-a ridicat semne de întrebare, despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj. MM a declarat, după eşecul umilitor suferit de clujeni cu Farul, că dacă „Bursucul” era hotărât să preia din nou formaţia din Gruia, nu ar fi aşteptat finalul de sezon. „Când CFR a câştigat 4-1 în Giuleşti, am citit cu ochii mei că se pare că a pregătit meciul Dan Petrescu. N-am mai citit nimic după victoria noastră din Gruia despre cine a pregătit meciul. Chestia asta e poate o fi aşa, poate nu o fi aşa. Poate pregăteşte, poate nu pregăteşte. (n.r. dacă ai fi Dan Petrescu, ai veni de acum pentru a da o mână de ajutor în aceste etepe finale?) Clar. Dar poate aş veni de acum. (n.r. de ce crezi că nu a venit până acum?) Nu ştiu. E foarte interesant topicul ăsta. La cum îl cunosc eu pe Dan Petrescu, eu cred că dacă ar fi fost hotărât 100%, ar fi mers de acum. Pentru că nu e genul de om care se va implica din vară, dar acum să asiste pasiv la ceea ce se întâmplă. Se pot întâmpla multe. Poate să meargă CFR în cupele europene sau nu. CFR are un coeficient destul de bun pentru Conference League. O eventuală ratare a cupelor europene nu ar fi vina lui. Dan Petresucu vine de la înălţimea a patru titluri cucerite cu CFR. Mai contează că nu ai fi putut să repari ce au greşit alţii câteva etape? Nu”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

