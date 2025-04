Dan Petrescu nu se dezminte! Ce a putut să spună înaintea meciului CFR Cluj-Universitatea Craiova: "Au avantajul celor două zile de cantonament" - Antena Sport

Dan Petrescu surprinde din nou. Deşi CFR Cluj şi Universitatea Craova s-au întâlnit în meci direct, joi seara, în sferturile de finală ale Cupei României, antrenorul ardelenilor spune despre fosta şi viitoarea adversară că are două zile în plus de odihnă. Cele două joacă şi luni, în Liga 1, tot în Gruia, de la ora 20.30.

Dan Petrescu le-a calculat oltenilor cele două zile în plus de la penultimul meci, cel din Liga 1.

Dan Petrescu le caută avantaje celor de la Universitatea Craiova

Mai mult, Dan Petrescu spune că le-a dat două zile libere elevilor săi după calificarea din Cupa României. A vorbit şi despre problemele pe care le are înaintea celui de-al doilea duel cu echipa lui Mirel Rădoi. „Nu am stat în cantonament. Abia azi am fost în cantonament. Cei care nu au jucat s-au antrenat, iar restul s-au antrenat separat. În fotbal, toate echipele se cunosc bine. Antrenorii se cunosc, ştiu ce sistem se joacă. Va fi un meci echilibrat. Ei au avantajul celor două zile şi stau în cantonament”, a spus Petrescu.

Antrenorul celor de la CFR Cluj le-a răspuns celor de la Craiova care s-au plâns de gazonul din Gruia. „Posibil să fie zăpadă şi aici. Terenul nu arată bine, dar nu aşa rău cum au spus ei. Să uităm cupa pentru că nu am făcut nimic, doar semifinale. Să ne treacă euforia aia. E o finală de campionat. Un pas greşit ne-ar face foarte grea existenţa. După rezultatul de ieri să nu mai facem paşi greşiţi. Asta e realitatea. Va fi foarte important acest meci”, a mai spus Petrescu.

Antrenorul echipei din Gruia nu a ratat şansa de a-i ataca pe rivalii de la FCSB după meciul câştigat din penalty, cu U Cluj. „CFR, anul ăsta a avut ghinion. M-aş bucura să câştig şi eu un meci cu 1-0. Vor fi schimbări. Avem timp să ne decidem”, a mai spus tehnicianul ardelenilor.