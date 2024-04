Dan Petrescu, şanse mari să o preia pe CFR Cluj! "Bursucul" vine la Cluj să negocieze cu Neluţu Varga! - Antena Sport

Prea mulţi băieţi de treabă în club şi prea puţină fermitate. Avem de lucru. Mulţumesc.

(n.r.: Antrenorului i se poate spune ceva? Când veţi hotărî soarta lui Cristiano Bergodi?) Nu vorbim la cald, niciodată”, a declarat Dan Şucu după Rapid – CFR Cluj 1-4.

„Nu am nicio explicaţie pentru prima repriză. A fost de coşmar, a doua am încercat să revenim pe tabelă. Dar nu ştiu ce să spun. Mai era ceva de spus în vestiar? Nu era nimic de spus. Singura chestie pe care le-am spus-o e că le-am zis să jucăm fotbal că ne facem de râs. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ne e ruşine de suporteri, de toată lumea. Ne schimbăm mentalitatea. O să cădem în prostie şi o să ne batem pentru locurile 5-6. Pe mine mă interesează prezentul, meciul acesta să îl câştigăm.

Nu există, CFR Cluj a venit cu echipa bună. Au în lot jucători buni. Noi am intrat cu echipa bună pe care ne-a aliniat-o Mister. Am fost penibili. Trebuiau schimbaţi 11 jucători. E de vină Mister pentru prima repriză. Trebuie să realizăm că atunci când se schimbă un antrenor e vina noastră. Am rămas că eram aşteptat la doping. Sunt prea supărat. Nu ţin minte o repriză ca asta. Următorul meci trebuie să îl câştigăm şi să ne prezentăm la el, nu ca azi”, a spus Cristi Săpunaru la digisport.ro.

