Dan Petrescu şi Cristi Balaj, imagine virală în timpul meciului FCSB -PAOK: "În seara asta suntem români!" - Antena Sport

Dan Petrescu şi Cristi Balaj, imagine virală în timpul meciului FCSB -PAOK | Facebook Cristi Balaj Dan Petrescu şi Cristi Balaj au oferit o imagine virală în timpul partidei dintre FCSB şi PAOK Salonic. Conducerea celor de la CFR Cluj au luat masa împreună şi s-au uitat la meci. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Deşi între Dan Petrescu şi Cristi Balaj au fost unele tensiuni în ultima vreme, cei doi pare căp sunt în relaţii bune. Dan Petrescu şi Cristi Balaj, imagine virală în timpul meciului FCSB -PAOK Şi, împreună cu Bogdan Mara, Marius Bilaşco şi Răzvan Zamfir, au luat masa în timp ce se uitau la meciul rivalilor. Cristi Balaj a postat imaginea pe reţelel de socializare şi a dezvăluit pe cine susţine. „În seara asta suntem români!”, a postat pre;edintele ardelenilor. Cristi Balaj despre tenisunile cu Dan Petrescu: „Nu ne vorbim” Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a dezvăluit care este, de fapt, relaţia pe care o are cu Dan Petrescu. În ultima perioadă, au existat mai multe tensiuni la nivelul managementului din Gruia, iar oficialul nu se ferește să recunoască că nu se înțelege cu antrenorul. Oficialul din Gruia a mărturisit că între el şi tehnicianul clujenilor există anumite tensiuni. Mai mult, este convins că lipsa de comunicare dintre el şi Dan Petrescu nu afectează rezultatele echipei, „feroviarii” având chiar de câștigat de pe urma „conflictului”. Reclamă

Reclamă

„Nu, nu vorbim. Am fost ocupați. Fiecare am avut ceva de făcut. Unii să aducă jucători, alții să pregătească un meci. Și mai e ceva, adică noi situații de genul ăsta am mai avut de-a lungul timpului. Și toate aceste situații în care fiecare are un punct de vedere pe care și-l impune, avem ceva de zis. Adică nu mi s-ar părea corect să trebuiască să fiu de acord cu tot ceea ce spun eu sau invers.

Mi se pare normal să avem puncte de vedere diferite. Fiecare are personalitatea lui. Aceste momente pe care de fiecare dată le-am depășit ne-au ajutat să progresăm, să obținem mult mai mult decât dacă am fi avut situații în care fiecare îi dădea dreptate celuilalt, chiar dacă nu are. Clubul este mai important decât orice relație. Nici pe WhatsApp”, a declarat Cristi Balaj, pentru fanatik.ro.